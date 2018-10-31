Tuz kademeli azalacak
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olmalı. Türkiye’de ise kişi başı günlük tuz tüketimi 9,9 gram. Sağlık Bakanlığı alınan tuz miktarının azaltılabilmesi için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan anlaşmayla paketli gıdalardaki tuz oranı 2023 yılına kadar kademeli olarak düşürülecek.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan “Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü”, 2018-2023 arası dönemi kapsıyor. Protokol kapsamında, 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Peynir, zeytin, baharat, hazır çorba, et, tuzlu soslu kuruyemiş, hazır turşu, cips, bisküvi-kek-kraker, süt ürünü, yağ ve margarin, makarna ve erişte, hazır öğün, kahvaltılık gevrek, cips, balık ürünü, kümes ürünü ile sos ve çeşniler daha az tuzlu olacak.
Öte yandan yine Sağlık Bakanlığı-Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle hazırlanan Türkiye Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için Yatırım Gerekçeleri Raporu’na göre; tuz azaltma müdahalelerine harcanan her 1 Türk Lirası için 15 yıllık dönemde beklenen tasarruf miktarı 88 TL. Bu nedenle tuz azaltma projeleri, aynı zamanda maliyet etkin bir uygulama sayılıyor.
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