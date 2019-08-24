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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.08.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Tuz Gölü'nün rengi değişti

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Tuz Gölü'nün rengi değişti

Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

'Dunaliella salma' isimli alg ile halo isimli bakteriler nedeniyle pembeye bürünen Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılarken, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Gölün sığ olması nedeniyle ziyaretçiler çıplak ayakla gölde yürürken Tuz Gölü çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Dudu Kis (55), “Çok güzel bir yer. Girdik Tuz Gölü’ne. Pembe böyle çok güzel. Çok da şifalıymış. Onun için geldik” dedi. 11 yaşındaki Ali Akkuş ise,“Biz bugün Tuz Gölü’ne girdik. Tuz Gölü harika bir yer. Pembeliği doğal bir şey” diye konuştu.

Tuz Gölünün rengi değişti

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