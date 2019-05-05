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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN/TRABZON (DHA)
05.05.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Tuz çuvalları içerisinde ele geçirildi! Rekor miktarda...

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Tuz çuvalları içerisinde ele geçirildi! Rekor miktarda...

Trabzon'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda tuz çuvalları arasında değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Uyuşturucu miktarının kentte bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Karadeniz güzergahını kullanıp İstanbul gibi metropol kentlere kamyonla uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, tespit ettikleri kamyon için düğmeye bastı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli kamyon durduruldu, sürücü M.H.İ. gözaltına alındı. Kamyonda detektör köpek eşliğinde yapılan aramada, kamyonun kasa kısmında 15 kilogramlık tuz çuvallarının arasında, 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürülürken, değeri yaklaşık 10 milyon lira olan uyuşturucu miktarının kent genelinde bugünü kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

Tuz çuvalları içerisinde ele geçirildi Rekor miktarda...

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