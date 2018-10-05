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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.10.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

TÜYAP kitap fuarı ne zaman? 2018 TÜYAP kitap fuarı açılış tarihi

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TÜYAP kitap fuarı ne zaman? 2018 TÜYAP kitap fuarı açılış tarihi

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle her yıl düzenlenen, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 37'inci kez kapılarını kitapseverlere açacak. Yarım milyona yakın ziyaretçisi ile Avrupa’nın okura ulaşan en büyük fuarlarından biri olan TÜYAP kitap fuarının, ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman?

36 yıldır kesintisiz düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 37'inci kez okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Fuar süresince düzenlenen yüzlerce imza günü ve etkinlikler, okuyucularla alanında usta yazarları bir araya getirecek. İşte, TÜYAP kitap fuarının bu yıl başlayacağı tarih...

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarı bir araya getirecek.  Öte yandan yüzlerce imza günü ve farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarın bu yılki “Onur Yazarı” Selim İleri olarak belirlendi.

Fuar, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da ziyaretçilere açılacak, 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 19.00’da sona erecektir. Fuar hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır. Fuarın son günü olan 18 Kasım 2018 tarihinde ise 19.00’da kapanacaktır.

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