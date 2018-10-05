TÜYAP kitap fuarı ne zaman? 2018 TÜYAP kitap fuarı açılış tarihi
TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle her yıl düzenlenen, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 37'inci kez kapılarını kitapseverlere açacak. Yarım milyona yakın ziyaretçisi ile Avrupa’nın okura ulaşan en büyük fuarlarından biri olan TÜYAP kitap fuarının, ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman?
36 yıldır kesintisiz düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 37'inci kez okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Fuar süresince düzenlenen yüzlerce imza günü ve etkinlikler, okuyucularla alanında usta yazarları bir araya getirecek. İşte, TÜYAP kitap fuarının bu yıl başlayacağı tarih...
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarı bir araya getirecek. Öte yandan yüzlerce imza günü ve farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarın bu yılki “Onur Yazarı” Selim İleri olarak belirlendi.
Fuar, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da ziyaretçilere açılacak, 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 19.00’da sona erecektir. Fuar hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır. Fuarın son günü olan 18 Kasım 2018 tarihinde ise 19.00’da kapanacaktır.
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