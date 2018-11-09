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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.11.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

TÜYAP fuarı için son gün ne zaman? İşte 37. Uluslarası İstanbul Kitap Fuarı İmza günleri

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TÜYAP fuarı için son gün ne zaman? İşte 37. Uluslarası İstanbul Kitap Fuarı İmza günleri

Bu yıl ki ana teması ‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’ olan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yarın kapılarını açacak. Dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinin düzenleneceği TÜYAP fuarında bir de Sanat Fuarı gerçekleşecek. İşte, fuara katılmayı planlar için takvim ve 37. Uluslarası İstanbul Kitap Fuarı İmza günlerinin listesi

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de ziyaretçileri ağırlayacak. Okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak olan fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

11 Kasım Pazar günü ise Türkan Şoray’ın konuşmacı olarak katılacağı ve Faruk Şüyün’ün yöneteceği “Arkadaşım Selim” söyleşisi gerçekleştirilecektir.

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Selim İleri için hazırlanan onur yazarı kitabından seçme metin ve fotoğraflardan oluşan “Arkadaşım Selim” sergisi ise ana giriş / üst kat fuayede fuar süresince ziyaret edilebilir.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Mustafa Kemal Atatürk, fuarın açılış günü olan 10 Kasım 2018 Cumartesi düzenlenecek etkinliklerle TÜYAP’ta anılacak. Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği “Mustafa Kemal Atatürk’e Yakından Bakmak” isimli söyleşide İpek Çalışlar ve Teyfur Erdoğdu; İnkılap Yayınları tarafından düzenlenen “Atatürk Etkisi” söyleşisinde ise Sinan Meydan konuşmacı olacak. Mustafa Kemal Ulusu da “Atatürk’ün Yanıbaşında” söyleşisinde konuşmacı olacaktır. Aytül Akal’ın minik okurlarıyla buluşacağı “Atatürk Olmak” söyleşisi ise Uçanbalık Yayınları tarafından düzenlenecek.

İMZA GÜNLERİ LİSTESİ

ABDULAZİZ ALTEKİNSOKAK YAYIN GRUBU16:0010.11.2018
ABDULVAHAP KARAKALENDER YAYINEVİ12:0010.11.2018
ABDURRAHMAN BİRLİKAVA YAYINLARI10:0010.11.2018
ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLUMOTTO YAYINLARI15:0010.11.2018
ADEM DÖNMEZCARPE DİEM KİTAP14:0010.11.2018
ADEM ÖZBAYAZ KİTAP10:0010.11.2018
ADİL MAVİŞYEDİVEREN YAYINLARI13:0010.11.2018
ADNAN BİNYAZARCAN ÇOCUK YAYINLARI11:0010.11.2018
AHMET ANAÇJ&J YAYINLARI10:0010.11.2018
AHMET BOZKURTİNKILÂP YAYINLARI13:0010.11.2018
AHMET ÇAĞLAYANYİTİK ÜLKE YAYINLARI14:0010.11.2018
AHMET TAHSİNLA KİTAP YAYINLARI10:0010.11.2018
ALPER KAYAKENT KİTAP14:3010.11.2018
ALPER SÜZERDAHİ YAYINCILIK13:0010.11.2018

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