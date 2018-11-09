TÜYAP fuarı için son gün ne zaman? İşte 37. Uluslarası İstanbul Kitap Fuarı İmza günleri

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de ziyaretçileri ağırlayacak. Okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak olan fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.
11 Kasım Pazar günü ise Türkan Şoray’ın konuşmacı olarak katılacağı ve Faruk Şüyün’ün yöneteceği “Arkadaşım Selim” söyleşisi gerçekleştirilecektir.
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Selim İleri için hazırlanan onur yazarı kitabından seçme metin ve fotoğraflardan oluşan “Arkadaşım Selim” sergisi ise ana giriş / üst kat fuayede fuar süresince ziyaret edilebilir.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Mustafa Kemal Atatürk, fuarın açılış günü olan 10 Kasım 2018 Cumartesi düzenlenecek etkinliklerle TÜYAP’ta anılacak. Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği “Mustafa Kemal Atatürk’e Yakından Bakmak” isimli söyleşide İpek Çalışlar ve Teyfur Erdoğdu; İnkılap Yayınları tarafından düzenlenen “Atatürk Etkisi” söyleşisinde ise Sinan Meydan konuşmacı olacak. Mustafa Kemal Ulusu da “Atatürk’ün Yanıbaşında” söyleşisinde konuşmacı olacaktır. Aytül Akal’ın minik okurlarıyla buluşacağı “Atatürk Olmak” söyleşisi ise Uçanbalık Yayınları tarafından düzenlenecek.
İMZA GÜNLERİ LİSTESİ
|ABDULAZİZ ALTEKİN
|SOKAK YAYIN GRUBU
|16:00
|10.11.2018
|ABDULVAHAP KARA
|KALENDER YAYINEVİ
|12:00
|10.11.2018
|ABDURRAHMAN BİRLİK
|AVA YAYINLARI
|10:00
|10.11.2018
|ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU
|MOTTO YAYINLARI
|15:00
|10.11.2018
|ADEM DÖNMEZ
|CARPE DİEM KİTAP
|14:00
|10.11.2018
|ADEM ÖZBAY
|AZ KİTAP
|10:00
|10.11.2018
|ADİL MAVİŞ
|YEDİVEREN YAYINLARI
|13:00
|10.11.2018
|ADNAN BİNYAZAR
|CAN ÇOCUK YAYINLARI
|11:00
|10.11.2018
|AHMET ANAÇ
|J&J YAYINLARI
|10:00
|10.11.2018
|AHMET BOZKURT
|İNKILÂP YAYINLARI
|13:00
|10.11.2018
|AHMET ÇAĞLAYAN
|YİTİK ÜLKE YAYINLARI
|14:00
|10.11.2018
|AHMET TAHSİN
|LA KİTAP YAYINLARI
|10:00
|10.11.2018
|ALPER KAYA
|KENT KİTAP
|14:30
|10.11.2018
|ALPER SÜZER
|DAHİ YAYINCILIK
|13:00
|10.11.2018
TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle