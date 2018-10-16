TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ne zaman?
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle gerçekleşecek olan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen TÜYAP fuarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?
Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 18 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.
Yazar Selim İleri’nin “Onur Yazarı” olarak bulunacağı fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın teması ise “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” olacak. İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında yurt içinden ve yurt dışından birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Selim İleri’nin katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
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