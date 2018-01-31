TÜVTÜRK saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? TÜVTÜRK çalışma saatleri

TÜVTÜRK ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve TÜVTÜRK ’ün açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

TÜVTÜRK, Pazar günleri hariç haftanın her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TÜVTÜRK Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer /İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca + 90 212 366 99 00 numaralı telefon veya + 90 212 285 06 46 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz

TÜVTÜRK NEDİR?

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, üç ortaklı bir kurum olup, bu ortaklar Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'tir. Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen bir kuruluştur.

TÜVTÜRK, 207 sabit, 5 motosiklet, 76 gezici istasyon ve 16 gezici traktör istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin tamamında hizmet vermektedir. Yılda 8 milyonu aşkın aracın periyodik ve yola uygunluk muayenelerini, 3 milyonu aşkın aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirmektedir. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte muayene sayısı 14 milyona erişmektedir.

Araç Muayene İstasyonlarında verilen hizmetler başlıca; Periyodik Araç Muayenesi, Yola Elverişlilik Muayenesi, Tadilat Sonrası Muayene, Zorunlu Muayene, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ve Tespit şeklindedir.

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