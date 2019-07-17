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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

TÜVASAŞ'a sürekli işçi alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler?

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TÜVASAŞ'a sürekli işçi alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler?

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), Sakarya'da fabrikada istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, TÜVASAŞ sürekli işçi alımının başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. İşte, TÜVASAŞ'a sürekli işçi alımı hakkında tüm detaylar...

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünün Devlet Personel Başkanlığında yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla orta öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan 26 sürekli işçi alımı yapılacak.

Talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya hizmet merkezlerine ya da "www.iskur.gov.tr"  internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Nihai listede yer alacak adaylar, yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirkette sözlü sınava tabi tutulacak.

Başvurular, 26 Temmuz'da sona erecek.

 

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