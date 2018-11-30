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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.11.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

TÜVASAŞ milli tren projesi için 43 personel alımı yapıyor!

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TÜVASAŞ milli tren projesi için 43 personel alımı yapıyor!

TÜVASAŞ, milli tren projesinde görevlendirmek için sözleşmeli mühendis alımı yapmaya hazırlanıyor. Makine, Elektrik, Endüstri, Metalurji, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adayları değerlendirecek olan TÜVASAŞ, KPSS'den en az 70 ve YDS'den C seviyesinde İngilizce bilgisine dair belge talep edecek. İşte, TÜVASAŞ personel alımı hakkında bazı bilgiler

TÜVASAŞ personel alımı için detaylar yayımlandı. Belirli bir ücretin yatırılması ve KPSS-YDS belgelerinin ibraz edilmesi halinde başvuruları kabul edecek olan TÜVASAŞ, adaylardan 7 adet belge isteyecek. Peki, TÜVASAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TÜVASAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1-Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
d) Özgeçmiş,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş).
f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)
g) Sınav ücretini gösteren Banka Dekontu

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 21.12.2018 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE" adresinden veya Şirketin internet adresinden (http://www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 21.12.2018 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. 

4-Sınava başvuracak adaylar 21.12.2018 tarih, saat 17:00' ye kadar Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi İBAN hesap numarasına 110,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar açıklama kısmına "Adını, Soyadını, T.C. Kimlik numarasını, Sınavın Adını" belirteceklerdir.

5- Başvurusu geçersiz olan adaylar ile Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanamayan adaylara sınav ücretleri iade edilecektir.

6- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

BAŞVURU VE SINAV HAKKINDA KILAVUZ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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