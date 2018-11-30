TÜVASAŞ milli tren projesi için 43 personel alımı yapıyor!
TÜVASAŞ, milli tren projesinde görevlendirmek için sözleşmeli mühendis alımı yapmaya hazırlanıyor. Makine, Elektrik, Endüstri, Metalurji, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adayları değerlendirecek olan TÜVASAŞ, KPSS'den en az 70 ve YDS'den C seviyesinde İngilizce bilgisine dair belge talep edecek. İşte, TÜVASAŞ personel alımı hakkında bazı bilgiler
TÜVASAŞ personel alımı için detaylar yayımlandı. Belirli bir ücretin yatırılması ve KPSS-YDS belgelerinin ibraz edilmesi halinde başvuruları kabul edecek olan TÜVASAŞ, adaylardan 7 adet belge isteyecek. Peki, TÜVASAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TÜVASAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1-Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
d) Özgeçmiş,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş).
f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)
g) Sınav ücretini gösteren Banka Dekontu
BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 21.12.2018 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.
2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE" adresinden veya Şirketin internet adresinden (http://www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 21.12.2018 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.
4-Sınava başvuracak adaylar 21.12.2018 tarih, saat 17:00' ye kadar Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi İBAN hesap numarasına 110,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar açıklama kısmına "Adını, Soyadını, T.C. Kimlik numarasını, Sınavın Adını" belirteceklerdir.
5- Başvurusu geçersiz olan adaylar ile Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanamayan adaylara sınav ücretleri iade edilecektir.
6- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.
7-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.
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