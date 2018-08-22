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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.08.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Tuvaletten çıktığında gördü! Hemen şikayet etti

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Tuvaletten çıktığında gördü! Hemen şikayet etti

Trabzon'da 75 yaşındaki emekli kaptan Yusuf Ç., kullandığı belediye tuvaletinde az para verdiği gerekçesiyle çalışanın üzerine çamaşır suyu dökerek pantolonunu lekelediğini belirterek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetçi oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuvalet çalışanı hakkında soruşturma başlattı.

75 yaşındaki Yusuf Ç., kaptan olarak görev yaptığı Deniz Yolları'ndan emekli olduktan sonra Trabzon'a yerleşti. Yaşlı adam gününün büyük bir bölümünü Atatürk Alanı'ndaki parkta arkadaşlarıyla buluşarak geçirmeye başladı. Gün boyu parkta arkadaşlarıyla sohbet eden prostat hastası ve felçli olan Yusuf Ç., sık sık parktaki belediye tuvaletini kullandı. Her akşam eve döndüğünde aile üyeleri pantolonlarının arkasında büyük beyaz lekeler olduğunu gördü.

ÇALIŞANI İZLEMEYE ALDI

Pantolonundaki lekelerin çamaşır suyu olduğunu anlayan Yusuf Ç., 16 Ağustos 2018'de gittiği tuvalette çalışanı izlemeye aldı. Yusuf Ç., tuvaletten çıkarken, çalışanın arkasından pantolonuna çamaşır suyu döktüğünü görünce şok yaşadı. Yusuf Ç., çalışanı CİMER ve BİMER ile ilgili yerlere şikayet edip cezalandırılmasını istedi.

"5 KEZ GİDİP 1 KEZ ÖDEME YAPIYORUM"

Yusuf Ç., 17 Ağustos 2018'de CİMER ve BİMER'e yaptığı başvurusunda "Prostat hastası ve felçli olmam nedeniyle tuvalete her defasında para vermiyorum. 5 kez gidersem, 1 kez veriyorum. Aile üyelerim pantolonlarımın lekelendiğini söyledi. Son gittiğimde tuvalet çalışanının arkamdan çamaşır suyu attığını fark ettim. Felçli olduğum için döktüğü çamaşır suyunu hissetmiyordum" dedi. Şikayet üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tuvalet çalışanı hakkında soruşturma açtığı öğrenildi. (HABERTÜRK)

 

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