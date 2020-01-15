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DHA - AA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 19:53,Son Güncelleme:/

Tuvalette ölü bebek bulundu! Annesi her yerde aranıyor

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İzmir’de, Torbalı Devlet Hastanesi’nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu. Göbek bağı hala üzerinde olan bebeğin annesini kısa bir süre sonra gözaltına aldı.

Torbalı Devlet Hastanesi’nde kadınlar tuvaletinde, saat 12.30 sıralarında, ölü bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlendi. Bebeğin ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeni ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Tuvalette ölü bebek bulundu Annesi her yerde aranıyor

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum yaptığı belirlenen kadını kısa bir süre sonra gözaltına aldı.

Kimliği açıklanmayan kadının sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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