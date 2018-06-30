Tuvalete kalktı annesini ölü buldu

Canlı, 26 Haziran Salı akşamı çocuklarının istediği pizzayı yapıp birlikte yedikten sonra uyudu. Saat 03.00 sıralarında tuvalete gitmek için yatağından kalkan 6 yaşındaki kızı, annesini uyandıramadı. Defalarca “Anne” demesine rağmen yanıt alamayan çocuk, anneannesine ve dedesine seslendi. Odaya giren dede, Elif Canlı'nın nefes almadığını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, genç kadının kalbinin durduğunu belirledi. Yaklaşık 1 saat müdahale eden sağlık ekibi, Canlı’yı hayata döndüremedi. Ölümü şüpheli bulunan Canlı'nın yediği pizzadan örnek alındı. Uyuduğu yataktaki yastık kılıfı, battaniye ve kıyafeti de zehirli madde olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.