Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tuvalete kalktı annesini ölü buldu

    Tuvalete kalktı annesini ölü buldu

    Hümeyra PARDELİ/DHA
    30.06.2018 - 01:04 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da yaşayan Elif Canlı (28), Ramazan Bayramı tatili için 3 ve 6 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Erzurum'un Uzundere ilçesine gitti.

    Canlı, 26 Haziran Salı akşamı çocuklarının istediği pizzayı yapıp birlikte yedikten sonra uyudu. Saat 03.00 sıralarında tuvalete gitmek için yatağından kalkan 6 yaşındaki kızı, annesini uyandıramadı. Defalarca “Anne” demesine rağmen yanıt alamayan çocuk, anneannesine ve dedesine seslendi. Odaya giren dede, Elif Canlı'nın nefes almadığını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, genç kadının kalbinin durduğunu belirledi. Yaklaşık 1 saat müdahale eden sağlık ekibi, Canlı’yı hayata döndüremedi. Ölümü şüpheli bulunan Canlı'nın yediği pizzadan örnek alındı. Uyuduğu yataktaki yastık kılıfı, battaniye ve kıyafeti de zehirli madde olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

    Etiketler: Erzurum , şüpheli ölüm , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri