Tuvalet cezası vermişti... Koltuğundan kaldırıldı

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in yardımcısı Veysel İpekçi iddiaya göre, kendisini görünce ayağa kalmayan belediye şoförü Enes Turan’ı tuvaletin önünde oturtup geçen yöneticilere selam vermesini istedi. Yaklaşık 4 saat belediye binasının başkanlık katındaki tuvalet önünde bekleyen Turan, önünden geçenlere selam vermek zorunda kaldı. Olayın ardından belediye meclis üyelerinin devreye girmesiyle Veysel İpekçi verdiği cezayı kaldırdı. Güngören Belediyesi’nde 6 yıldır servis şoförü olarak görev yapan 30 yaşındaki Enes Turan, başından geçenleri Hürriyet’e şöyle anlattı:

‘ONURUM KIRILDI’

“Bir iş için başkan yardımcısının odasının bulunduğu alanda bekliyordum. Bu sırada sandalyeye oturdum. Başkan bey geçmiş, görmedim. Bana ‘Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun’ dedi. Ben de görmediğimi söyledim. Sonra bana tuvaletin önünde bekleme cezası verdi. Tuvalet ile Veysel İpekçi’nin odasının bulunduğu koridorda sandalyede oturmaya başladım. Önümden her geçen başkana selam vermemi istedi. Olay saat 11.00 sıralarında oldu. Yaklaşık 4 saat aynı şekilde cezalı olarak bekledim. Bu sırada 10’a yakın başkan önümden geçti. Kalkıp onlara selam verdim. Benim de ailem ve arkadaşlarım var. Olay beni çok üzdü. Onurum kırıldı.”

‘ARKADAŞIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ’

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belediyemizde meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz” dedi.

Güngören Belediyesi meclis toplantısında AK Parti ve CHP’li üyeler, meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmada görevden uzaklaştırılan Veysel İpekçi’nin tutumunu eleştirdi. Belediye başkanvekili Ömer Lutfi Arı, “Yaşanan hadise hiçbir meclis üyesinin, hiçbir AK Parti üyesinin asla tasvip etmeyeceği bir hadisedir. İhtiyaç duyulması halinde çalışanların bu ve benzeri hususları ifade edebileceği bir komisyon oluşturulabilir” dedi.

AK PARTİLİLER: KAMERA ŞAKASI MI?

GÖRÜNTÜLERE AK Partili isimler de tepki gösterdi. Eski milletvekillerinden Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından “Davamız adına utanç verici bir uygulama. Gereği acilen yapılmalı” dedi. Şamil Tayyar açıklamasında “Kamera şakası sandım önce! İnanamadım. Metiner’le konuştum, iddiasının arkasında. Hal böyleyse, yazıklar olsun. Görevde kaldığı her dakika haram olsun” dedi. Tayyar daha sonra yaptığı açıklamada ise “Güngören Belediyesi’nde Enes’e zulmeden Veysel İpekçi, başkan yardımcılığı görevinden alındı. Enes’e destekleriyle bu hayra vesile olan vicdan ehli tüm dostlara teşekkür borçluyuz” dedi. Melih Gökçek ise yaptığı paylaşımda “Ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek. Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum” dedi.