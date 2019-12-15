‘Tutunamayanlar’ı burada yazmıştı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tanpınar Araştırmaları Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen “Edebiyat’ın İzinde Beyoğlu” projesi ile Beyoğlu’nda yaşamış yazarların evlerine ve edebiyatın önemli mekânlarına bilgilendirme plaketi asılmaya başlandı. Projenin ilk uygulaması 42. ölüm yıldönümünde roman ve hikâye yazarı Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ kitabını yazdığı dönemde yaşadığı apartmana yapıldı. Törene, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

HEDEF TÜM YAZARLAR

Rektör Prof. Dr. Handan İnci yaptığı konuşmada “Bu proje bir hayaldi ve bugün gerçekleşti. Projenin amacı İstanbul’da yaşamış bütün yazarların evlerine burada yaşadıklarına dair bilgilendirici plakalar koyarak farkındalık yaratmaktı. Kültür- sanatın merkezi, kalbi olan Beyoğlu’nda bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Bu vesileyle ilk uygulamasını bir dönem yaşadığı apartmanda gerçekleştirdiğimiz Oğuz Atay’ı rahmetle anıyoruz” dedi. Oğuz Atay’ın yaşadığı binaya asılan tabelada “Oğuz Atay Tutunamayanlar romanını bu binada yazdı” ibaresi yer aldı. Bina, asılan tabela sonrası çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi bina önünde fotoğraf çektirdi, bina sakinlerinden bilgi almaya çalıştı.

KİMSE GELİP GİTMİYOR

Bina sakinleri ise “Oğuz Atay binanın ilk katında oturuyordu. Dairenin perdeleri var ama kimse gelip gitmiyor. İçeride kim yaşıyor bilmiyoruz. Dairenin sadece perdeleri var” dedi. Prof. Dr. Handan İnci daha sonra Twitter’dan “Sıra Tanpınar’ın evinde” mesajını paylaştı.