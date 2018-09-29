Tutukluluk halinin devamına karar verildi
ESKİ CHP milletvekili ve Karşı gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Eren Erdem’in, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi.
Tutukluluk incelemesinin yapıldığı İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erdem getirilmedi. Avukatları Erdem’in tahliyesini istedi. Mahkeme ise ‘suçun niteliği, mevcut deliller dikkate alındığında üzerine atılı suçu işlemiş olabileceği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı’ gerekçesi ile Erdem’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
ANNESİNDEN TEPKİ
Duruşmadan sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “92 günün sonunda yine gerekçesiz siyasi bir kararla tutukluluğunun devamına karar verildi” derken anne Hüsniye Erdem ise “Kanser hastalığını atlattım. Tekrar benim kanserim başladı. Artık tahammülüm kalmadı” dedi.
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