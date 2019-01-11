Tutukluluğuna itiraz
FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in avukatları, müvekkillerinin tahliyesine karar verilip savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu.
Eren Erdem’in avukatları Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek yeniden tutuklanan müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için itiraz dilekçesi verdi. Üst mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesinde savcılığın itirazını İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “53 klasörlük ve 255 sayfadan ibaret duruşma tutanağı bulunan ve 7 Ocak tarihli duruşma tutanakları deşifre edilmeden birkaç saat içerisinde alelacele kabul ettiği” vurgulandı. “Tutuklama tedbirdir. Ceza değildir. Bu olayda müvekkil açısından bir ceza olarak düşünülmüştür” denilen dilekçede, ‘tutuklu kalmasının haksız ve hukuksuz bir durum olduğu’ belirtilerek tahliye kararı verilmesi talep edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle