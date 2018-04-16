Tutukluluğuna devam kararı verildi! ABD'li rahip fenalık geçirdi, ağlamaya başladı

Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsünde başlandı. Çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında yer aldı. Eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu, iddianamenin özetinin okunması sırasında notlarından takip etti.

Sabah 09.30’da başlayan duruşmada İzmir 2. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti önce Brunson’a “Türkçe biliyor musunuz” diye sordu. Brunson’un yanıtı “Az biliyorum” oldu. “Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız” sorusuna da “Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım” yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı 2 yeminli bilirkişinin de temin edildiğini ve salonda bulunduğunu hatırlattı. İddianamenin özetine geçilmeden önce kimlik tespiti yapıldı. Sanık Brunson İzmir’de ikamet ettiği, sabıkası olmadığı, doktora yaptığını sorular üzerine belirtti. İddianamede bulunduğu kaydedilen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddederek ABD vatandaşı olduğunu kaydetti.

Ardından iddianamenin okunmasına geçildi. Yaklaşık 45 dakikalık özet okunmasından sonra mahkeme başkanı sanık Brunson’a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı. Brunson, “Savunmamı şimdi yapmak istiyorum” diye kaydetti.

Andrew Craig Brunson savunmasına “Tanrı’nın bir hizmetlisiyim. 1993 yılında eşimle Türkiye’ye taşındık. Tek gelme nedenim İsa Mesihi anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000’de İzmir’e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi’ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye’yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum şimdi. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetler katılmadım. FETÖ benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmazdım. Ben İsa Mesih’e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi” sözleriyle başladı.

AĞLAMAYA BAŞLADI, FENALIK GEÇİRDİ

Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson'un 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi. Duruşmada rahip Brunson, ifadesine başladığı sırada ağlamaya başladı. Gözyaşlarına boğulan Rahip Brunson kısaa süreli de fenalık geçirip yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebi değerlendirmeye alacaklarını ifade etti. Brunson daha sonra ifadesine kaldığı yerden devam etti.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Brunson geçen hafta Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden duruşma için Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na nakil olmuştu. İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson için 35 yıl hapis cezası isteniyor. Amerikalı Rahip Brunson hakkında toplam 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan Brunson'a, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuluyor.



DAVAYA ABD'DEN BÜYÜK İLGİ



Kampus çevresinde geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekerken, Kuzey Karolina’dan Senatör Thom Tillis ve Ambassador at Large Religious Freedom Sam Brawnback da izleyiciler arasında yer aldı. Davaya yabancı basından büyük ilgi gösteriyor.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği ara kararında rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR NELER?

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.



Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.





İddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson'un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü öne sürülmüş bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltilmişti.

Tutuklu papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğraflar bulunduğu, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.





Brunson'un din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığının vurgulandığı iddianamede, yurt dışı ve yurt içinden kendisini ziyaret eden kişilerin emekli asker, özel harp subayı kanaatini uyandıran kişilerle PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu, bunun 2 gizli ve 5 açık tanık beyanı, çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşmesi ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı aktarılmıştı.