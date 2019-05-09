Tutukluluğa devam kararı
‘CUMHURBAŞKANI’na hakaret’, ‘FETÖ’nün veya amacının propagandasını yapma’, ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 26 Nisan’da tutuklanan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un avukatları 3 Mayıs’ta tutukluluğa itiraz etti.
İtirazda Uzun’un FETÖ ile mücadele eden bir isim olduğu belirtildi. İtirazı değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Uzun’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Uzun’un avukatları, “Sabri Uzun, Sincan T Tipi Cezaevi’nde, FETÖ davalarında yargılanan hâkimlerle birlikte aynı koridorda tutulmaktadır. Uzun’un bulunduğu koridorda aynı zamanda eski savcı Mustafa Bilgili’nin de kaldığını öğrendik. O koridorda tamamı FETÖ suçlamasıyla tutuklu bulunan hâkim ve savcılar yer almaktadır. Bu nedenle, ciddi anlamda can güvenliği kaygısı taşıyoruz” dediler.
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