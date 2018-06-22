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    Tutuklular kelepçeyle oy kullandı 

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    22.06.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

     Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye'de tutuklu bulunanlar Atatürk Havalimanı'na getirilerek kelepçeli şekilde oy kullandırıldı.

    Silivri Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki geliş katında oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından tutuklular tekrar cezaevlerine götürüldü.

    Etiketler: Secim2018 , oy kullandı , son dakika , haberler
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