Tutuklular kelepçeyle oy kullandı 

Silivri Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki geliş katında oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından tutuklular tekrar cezaevlerine götürüldü.
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