Tutukluk yapan silahını kontrol ederken kendini başından vurdu

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Aydın Gültekin’in cadde boyunca 16 el ateş ettiği pompalı av tüfeği tutukluk yaptı. Tutukluluğu gidermek için doldur-boşalt yapmak isteyen Gültekin, silah ateş alınca başından yaralandı.

Çatışma çıktığını zanneden çevre sakinleri, dışarı çıktıklarında bir kişinin yerde yattığını görünce polis ve 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Gültekin’in öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeğine ait 17 boş kartuş bulundu. Gültekin’in cesedi, polis ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.