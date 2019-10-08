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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)- AA
08.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Tutukluğun devamına karar verildi

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Tutukluğun devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtayca bozulması hükmüne uyulması ve 5 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ile tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan verilen, "ağırlaştırmış müebbet hapis cezası" kararının, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu hatırlatarak, bu bozma ilamına uyulmasına yönelik hüküm kurduğunu açıkladı. 

Kaçma ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da hükme bağladı. 

Dava dosyasının mütalaasını açıklaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi. 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar!
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