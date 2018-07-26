Tutuklu vekil sorunu Yıldırım’ın gündeminde
YARGITAY’ın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ‘tutuklu yargılamaya devam’ kararı Meclis Başkanlık Divanı’nın gündemine geldi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, tutukluların yanı sıra yeniden seçilen 60 dolayında milletvekilini ilgilendiren kararla ilgili tepkiler üzerine “Konuyu inceleyeceğini” söyledi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda HDP’ye tanınan kontenjan için Meclis Genel Kurulu’nda ‘tavşan aday’ seçilmesi ise krize neden oldu.
YENİ BİNA YAPILACAK
Meclis Başkanlık Divanı dün Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantısında yeni döneme ilişkin projeleri değerlendirdi. 600 milletvekiline göre yeniden düzenlenecek Genel Kurul salonundaki çalışmalar ile yeni oda tadilatlarının 10 Eylül’e kadar bitirileceği kaydedildi. Parlamentoda milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması ve halen 60’a yakın milletvekilinin odasız olması nedeniyle yapılacak yeni çalışma binasıyla ilgili genel bilgi verildi. Yeni binanın yerleşkede eski tabur alanında yıkılan binaların yerine yapılabileceği ve ana binayı gölgeleyen 470 odalı mevcut halkla ilişkiler binasının tıraşlanabileceği belirtildi. 2019 yılında tamamlanması planlanan yeni bina için bütçede 306 milyon liralık ödenek öngörülmüştü. Muhalefet partileri, yeni inşaatın taş kaplamalı ana binanın dokusuna uygun olmasına dönük beklentilerini ifade ettiler.
TAVŞAN ADAY SIKINTISI
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş olan HDP kontenjanı için genel kurulda önceki gün yapılan seçim tartışmaya neden oldu. Meclis’te, HDP grubunun işaret ettiği adaylardan Bayram Arslan yerine, mevzuat gereği pusulada yazılmak zorunda olan ikinci aday Abbas Kılıçoğlu seçildi. HDP yönetimi, AK Parti milletvekillerinin teamüle uymayıp gizli oylamada HDP’nin tercihini gözardı etmeleri nedeniyle bu sonucun çıktığını savundu. Böylece HDP’nin asıl istediği değil, “tavşan aday” olarak listeye yazdığı isim kurula üye seçildi. HDP’li Başkanlık Divanı üyeleri, durumu Yıldırım’a şikâyet ederek, siyasi nezakete uyulmadığını ve bu davranışın gelecek oylamalar için risk oluşturacağını söylediler. Yıldırım’ın da “Ben de rahatsız oldum. Gerekli girişimlerde bulunacağım” dediği öğrenildi.
60 VEKİLİ İLGİLENDİRİYOR
HDP’li Meclis Başkanvekili, Anayasa hukukçusu Mithat Sancar ile CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, Divan toplantısında, CHP’li Enis Berberoğlu ile tutuklu yargılanan HDP’li Leyla Güven’in durumunu gündeme getirdi. CHP’li ve HDP’li üyeler, Anayasa’daki hükümleri, Meclis tutanaklarını anımsatarak Yargıtay kararını eleştirdiler. Sancar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce verilen tutukluluğa devam kararının Meclis’in iradesine açık müdahale, hem hukuki, hem anayasal hem de siyasal olarak kabul edilemez bir karar olduğunu söyledi. Bu kararın, Berberoğlu’nun yanı sıra geçen dönem dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılamaları devam eden HDP’den 16 ve CHP’den 50’e yakın milletvekilini ilgilendirdiği belirtildi. Gök ve Sancar’ın yorumlarını dinleyen Yıldırım, konuyu inceleyeceğini söyledi.
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