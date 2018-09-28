Tutuklu sanığa ikinci kez bozma talebi
Mersin'de, 11 Şubat 2015’te katledilen üniversiteli Özgecan Aslan’ın davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, cinsel saldırı suçundan 22 yıl 6 aya mahkum edilen sanık Fatih Gökçe (21) ile ilgili ikinci kez “delil yetersizliğinden” bozma istendi. Başsavcılık tebliğnamesi temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Tebliğnamenin daire açısından bağlayıcı bir yönü bulunmuyor.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sanık Gökçe’yle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görüşünde, “Mahkumiyetine yeterli ve kesin delil olmadığı” gerekçesiyle cezanın yine bozulması gerektiğini istediğini belirterek, “Bu şekilde karar çıkarsa, bu dava Gökçe’nin cinsel saldırı suçu yönünden kapanacak” dedi. 24 yıl hapis verilen Fatih Gökçe’nin kararı, Yargıtay tarafından bozulmuş ve yeniden yargılanmıştı. Tarsus 1. Ağır Ceza mahkemesi, Gökçe hakkında ikinci kez yaptığı yargılamada “nitelikli cinsel istismar” suçundan 22 yıl 6 ay hapis vermişti. Ceza temyiz edilmişti.
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