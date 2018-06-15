Tutuklu olan aday olamayacak

TEK TÜRK BAYRAĞI OLMADAN MİTİNG

“(Muharrem İnce’nin HDP adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti hakkında) Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanı sözde, onu ziyaret ediyor. Şu hale bak. Benim milli, yerli, inançlı Yalovalı kardeşim böyle birini asla desteklemez. Hakkâri’de Bay Kemal, bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Şimdi, Bay Muharrem de Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Kardeşlerim, bu kişi 6-8 Ekim’de, Diyarbakır’da, ‘Dökülün sokaklara’ demek suretiyle orada 53 Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl gider ziyaret edersin? Bunlar, katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber.



BÖYLE ADALET OLUR MU

Genel Başkanı Ankara’dan İstanbul’a sözde adalet yürüyüşü yapıyor, yanında kimler var? Yine bunlar var. Aynı tarihteki olaylarda 15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler. Kim? İşte şu anda içeride bulunan kişinin de başını çektiği takım. Nasıl cumhurbaşkanı adayı oldu? O zaman serbest bırakalım. Böyle bir adalet olur mu? Zaten bunun da gözden geçirilmesi lazım. İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı? 80 kamu binası, 300’e yakın okul, 70’in üzerinde siyasi parti binası, 2 bin 100’ün üzerinde vatandaşımızın evi saldırıya uğradı. Tahrip edildi. Yakıldı, yıkıldı. Nerede? Diyarbakır’da. Güneydoğu’da. Hepsi de Edirne Cezaevi’ndeki şahsın tahrikleriyle yaşandı. Bir Yalovalı’nın böyle bir kişinin yanında ne işi olabilir?



YALOVA’YA 11.5 KATRİLYON

Geçtiğimiz 16 yılda Yalova’ya 11.5 katrilyonluk yatırım yaptık. Eğitimde 916 yeni derslik yaptık. Yalova’yı üniversiteyle kim buluşturdu? Soruyorum, bay öğretmen mi buluşturdu, yoksa bu kardeşiniz mi buluşturdu? Üniversitemizin 15 bin öğrencisi var. Bay Muharrem diyor ki ‘Ben fizik öğretmeniyim’. Olabilir ama biz bu üniversiteden nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Sağlıkta Yalova’ya 3’ü hastane olmak üzere 14 tesis yaptık.”



ESERLERDE BENİM İMZAM VAR

“ÜLKENİN yönetim sistemini 16 Nisan’da milletin onayıyla hayata geçirdik. Şimdi ülkemizin gelecek yarım asrına, bir asrına damga vuracak bir seçimin eşiğinde yine milletimizin huzurundayız. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek istiyoruz. Bizim, milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz. (İnce) Bu kişi dört dönemdir Yalova milletvekili. Peki bu kişinin Yalova’ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Şehrimize bugüne kadar yapılan eserlerin hepsinin altında kimin imzası var? Benim var, AK Parti’nin var. Yalovalı çiftçilere son 16 yılda 50 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor? ‘Çiftçilerimiz ağlıyor, çiftçilerimize bir şey yok’ diyor. Bilmiyorsan Maliye’ye bir müracaat et, sor. Bizim maliyecilerimiz yalan söylemez, senin gibi değil.”