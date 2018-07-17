Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi
EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.
2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya, tutuklu askerlerin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel de katıldı. Mitretodis ve Kouklatzis de savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.
Hakimlik, "atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibarıyla tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
KARARDA ’YÖN’ VURGUSU
Edirne’de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye’ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis’in (29) tutukluluk halinin devamını kararlaştıran Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında şöyle denildi:
"Şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye’de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayışı ile yabancı ülke vatandaşı olmaları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilmiş, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması da dikkate alındığında mesleği askerlik alan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi, atılı suçun kanunda ön görülen cezanın alt sınırının 2 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adlı kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebinin kabulüne, şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına."
Kararın ardından Yunan askerleri, güvenlik önlemleri alınarak, Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.
OLAY
Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle