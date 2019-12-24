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Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)
24.12.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim

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Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim

BURSA'da çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayının bisikletli şüphelisi M.T. (36) polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilip, tutuklanan M.T., kendini görüntüleyen basın mensuplarına ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim'' diyerek ağladı.

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  • Tutuklanınca pişman oldu:
  • Tutuklanınca pişman oldu:
  • Tutuklanınca pişman oldu:
  • Tutuklanınca pişman oldu:
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen 8 farklı kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisinin daha önceden de suç kaydı bulunan M.T. olduğu belirlendi.

Bisikletiyle gezerek, özellikle genç kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan M.T., polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.

M.T.'nin evinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyettek işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

M.T., adliyeye sevk olurken, kendini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim. Eşime ve anneme yardım etmek için yaptım.

Çok üzgünüm'' diyerek ağladı. Öte M.T.'nin, bisikletle kapkaç yaptıktan sonraki kaçma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

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