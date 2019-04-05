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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
05.04.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Tutuklandı, sözleri şaşırttı: '40 yıldır yapıyorum kardeşim'

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Tutuklandı, sözleri şaşırttı: '40 yıldır yapıyorum kardeşim'

Mersin'de 'tırnakçılık' denilen yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ahmet.K. (59), "40 yıldır yapıyorum kardeşim" dedi.

Üst üste 2 gün kent merkezindeki bir markete giren bir kişi, yaptığı alışverişin ardından iş yeri sahibine gösterdiği 200 TL'yi hızlı bir şekilde cebine koyup, alışveriş tutarından arta kalan para üstünü de alıp marketten çıktı. Şüphelinin verdiği parayı alıp almadığından şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 'tırnakçılık' denilen yöntemle dolandırıldığını anladı.

İşletme sahibinin başvurusu üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ahmet K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet K. adliyeye sevk edileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar ile dikkat çekti.

Ahmet K., "İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü vermiyorum kardeşim. Her yerde, günde 2-3 defa yapıyorum. 40 yıldır yapıyorum kardeşim" dedi.

Şüpheli, 'Bir gün yakalanacağınızı düşünmediniz mi?'' sorusunu da "Her zaman yakalanıyorum kardeşim" diye yanıtladı. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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