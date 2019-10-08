Tutuklandı
Mersin’de önceki gün yaşanan ve büyük tepki çeken Ürdünlü 5 yaşındaki bir çocuğun tokatlanmasına dair soruşturmada serbest bırakılan zanlı hakkında, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı çıktı.
Nadir K. olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından ‘konutunu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Nadir K. ifadesinde çocuğunun ve komşusunun çocuğunun kavgada dövüldüğünü iddia ederek “Bir anlık hırsıma kapıldım, bir baba olarak çocuğumun durumundan etkilendim” dedi. Başsavcılık ‘konutu terk etmeme’ tedbirinin zanlı için yeterli olmadığını belirterek zanlının ‘(çocuğa karşı) kasten yaralama’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından tutuklanmasını istedi. Atfedilen suçlamalar için Türk Ceza Kanunu toplam 7.5 yıla kadar hapis öngörüyor.
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