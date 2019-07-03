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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.07.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Tutuklanan FETÖ şüphelisi gri kategoride aranıyormuş

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Tutuklanan FETÖ şüphelisi gri kategoride aranıyormuş

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 8 kişi arasındaki Hayrettin Döğer'in, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ile Mersin'de düzenlediği ve 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan 8 kişiden bir tanesinin, iki yıldır firari olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Hayrettin Döğer (38) olduğu belirlendi.

Terör örgütünün "mülkiye" yapılanması içinde

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, örgütün "mülkiye" yapılanmasında yer aldığı ve Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün kapatılan dershanelerine alternatif olarak Adana'da açılan 6 özel eğitim ve etüt merkezinden birinde matematik öğretmenliği yaptığı tespit edilen Döğer'in, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla birlikte kaldığı evde yakalandığı belirtildi.

Döğer'in daha önce örgütün kapatılan öğrenci yurdunda müdür olduğu ve yine kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı bildirildi.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenlenmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alınmış, 8'i tutuklanmış, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek, bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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