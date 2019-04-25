‘Tutuklama sebebi var ama sağlık durumu uygun değil’
KILIÇDAROĞLU’na yumruklu saldırıyı yapan Osman Sarıgün için savcılık tutuklama talep etmedi.
Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, Sarıgün’ü ‘tutuklama sebepleri bulunsa bile şüphelinin sağlık durumu, atılı suçların nevi, cezaların üst sınırı’ gerekçesiyle adli kontrol kararı talebiyle hâkimliğe sevk etti. Hâkimlik de ‘suçu işlemeye alenen tahrik etmek’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama’ suçlarındaki ceza haddi, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi hususlarını dikkate alarak adli kontrole yönelik savcılık talebinin kabulüne karar verdi. Jandarmadaki sorgusunda “Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak bir kez yumruk attım” diye ifade veren Sarıgün, savcılık ve hâkimlikte ise “Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisi omzuma vurunca gayri ihtiyari yumruğumu savurdum. Kılıçdaroğlu’na denk gelmiş. Kasıtlı vurmadım. Kılıçdaroğlu’na kin ve nefretim yoktur. Bir anlık psikolojiyle gerçekleştirdim. Kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim” dedi.
‘KÜÇÜK TAŞ ATTIM’
Kılıçdaroğlu’nun aracına taş attığı görüntülere yansıyan Ayşe R. ifadesinde “Bayan grubundan birkaç kişi taş atınca ben de yerden küçük bir taş alıp arabaya attım” dedi. Ayşe R.’nin Kılıçdaroğlu’nun sığındığı eve de geldiği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Deniz Demir, Ayşe R. ile Kılıçdaroğlu arasındaki sohbeti müşteki olarak verdiği ifadesinde şöyle anlattı: “Genel Başkan’a ‘Siz PKK’lısınız, PKK’lılarla işbirliği yaptınız’ şeklinde söylemlerde bulunması üzerine genel başkanımız nazik şekilde sakinleştirmeye çalıştı. Şavşat’ta PKK saldırısına uğradığını söyledi. Genel başkanımız ‘Bir Mehmetçik babasıyım, oğlum Sivas’ta askerliğini yaptı, bedelli askerlik yapmadı’ deyince kadın sakinleşti ve özür diledi.”
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