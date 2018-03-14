Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tutuklama kararı çıkınca adliye karıştı

    Tutuklama kararı çıkınca adliye karıştı

    Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
    14.03.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Edirne’nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır’ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

    Olay, geçen Pazartesi günü, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Enez Limanı’nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerinde alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen balıkçılar D.B. ve T.C.’yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır’ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis, olayın ardından şüpheliler D.B. ve T.C.’yi, Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Enez’e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan’dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

    Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplanan ölen Çayır’ın yakınları, içeri girmek isteyince polis tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen dağılmayarak, içeriye girmek isteyen, daha sonra ise adliyeye taş fırlatan öfkeli gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kalabalık, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

    Etiketler: Edirne , Enez , cinayet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri