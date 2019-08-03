'Tutmayın küçük enişteyi salıverin gitsin' repliği ile bilinen Yeşilçam filmi hangisidir?
Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet, Türk sinemasında birçok karaktere can vermiş, aynı zamanda da birçok projenin senarist ve yönetmenliğini üstlenmiştir. Kartal Tibet'in imzasını taşıyan ve iki ailenin Yeşil Vadi için birbirleri ile sürtüşmelerini ele alan filmi, izleyenleri her seferinde güldürmeyi başarmıştır. Peki, Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen ve Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı, 'Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin' repliği ile akıllara kazınan film hangisidir?
Türk sinemasında sayısız filmlerde yer alan Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.
Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.
Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.
Kartal Tibet yapımı güldürü kategorisindeki filmin adı Tosun Paşa'dır. Yeşilçam'ın efsane filmindeki Tosun Paşa karakteri Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenmedir.
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