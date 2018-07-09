Tutkusu sonu oldu... Acı haber tatil için gittiği Küba'dan geldi

Bursa’da lise mezunu Metehan Atıcı, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS’ye girdi. Başaralı geçen sınavın ardından Atıcı’nın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde her ikisi de doçent olan annesi Elif ve babası Teoman Atıcı, oğullarını tatil için Küba’ya gönderdi.

Motosiklet tutkunu olan Metehan Atıcı, geçen hafta salı günü başkent Havana’da kiraladığı motosikletle geziye çıktı. Gezi sırasında Atıcı, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan Metehan Atıcı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

FENEBAHÇE BAYRAĞI İLE UĞURLANDI

İki çocuğundan birini kaybeden aile, büyük üzüntü yaşadı. Metehan Atıcı’nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak uçakla Türkiye’ye getirildi. Atıcı’nın cenaze namazı Osmangazi ilçesindeki İzzettinbey Pınarbaşı Camii’inde kılındı. Cenazede Metehan Atıcı’nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve forması konuldu. Motosiklet tutkunu arkadaşları ise üzerinde Metehan Atıcı’nın fotoğraflarının bulunduğu motosikletlerle cenazeye geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Metehan Atıcı’nın cenazesi, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Vefat haberinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir taziye mesajı yayınlamıştı. Mesajda şu ifadeler yer almıştı: "Kulübümüzün 21596 sicil numaralı üyesi Teoman Atıcı’nın oğlu, Metehan Atıcı, vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 08.07.2018 Pazar günü Bursa Pınarbaşı Camiinden ikindi (17.11) namazını müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."