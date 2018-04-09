Tutabilecek bir güç yok

KARİNESİ YIRTILSAYDI

Kazayı değerlendiren Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Saim Oğuzülgen, “Kaza çok hafif atlatıldı. Şayet geminin karinesi yarılıp yakıtı denize aksaydı bugün İstanbul Boğazı’nda ciddi bir çevre kirliliğinden söz ediyor olacaktık” dedi. Kaza konusunda kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını söyleyen Oğuzülgen şöyle konuştu: “Geminin 12 mil civarı sürati var, 20 kilometreye denk gelir. 50 bin tona yakın yükünün olduğunu da düşündüğümüzde bu gücü tutabilecek bir güç o mesafede pek yok. ‘Demir atsa tutardı’ gibi tartışmalar yapılıyor ama bence öyle bir ortamda hiçbir gemi kaptanı o demiri atma cesaretini gösteremez. Çünkü arkasından gelen akıntı var ve demir attığı zaman akıntıyla dönecek, bu kez geminin kıç tarafı sahile çarpacaktı. Gemilerin bu alanlarında makine dairesinin, yakıt tanklarının olduğu daha boş alanlar vardır. Bu daha büyük komplikasyonlara yol açabilirdi.”

YUNAN İŞLETMECİ: ÇOK ÜZGÜNÜZ

YALIYA çarpan Malta bandıralı ‘Vitaspirit’ yük gemisinin sahibi görünen Yunan şirketi ‘Vita Management’ şirketi kaza için üzüntüsünü dile getirdi. Açıklamada geminin ana makinesindeki sorun üzerine rotasından çıktığı belirtilirken yardımları için Türk makamlarına teşekkür edildi. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

KAZA, KAZIĞI ORTAYA ÇIKARDI

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerken kuru yük gemisinin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma görüntüleri yayınlanınca, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri, yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak denize doğru büyütüldüğünü tespit etti. CHP’li üyeler Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan, İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kaçak büyümeyi ihbar ettiler. CHP’li üyeler, suç duyurusunda şu soruları yöneltti: “Söz konusu taşınmaz ve alanlarda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili müdürlüğünüz ve diğer kurumlar tarafından izinlere aykırı yapılaşmaya karşı işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?” (Fatma AKSU / İSTANBUL)