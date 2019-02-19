TÜSİAD’a ziyaret
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri turu kapsamında dün TÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İmamoğlu’nu derneğin Beyoğlu’ndaki binasında ağırladı. Bilecik ve İmamoğlu, yaklaşık 2 saat görüştü.
Bilecik, yaptığı açıklamada bir TÜSİAD geleneği olarak her seçim öncesinde parti liderleri ya da belediye başkan adaylarını ağırladıklarını belirtti. Bilecik, “Sayın İmamoğlu’na teşekkür etmek isterim. Özellikle kullandığı üslup, kelimeler ve iletişim biçimi örnek olurcasına kutuplaşmayı körükleyen değil, aşağıya çeken bir yapıdadır” dedi.
KATILIMCILIK VE ŞEFFAFLIK
Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda çok önemli bir merkez olduğunu yineliyorum. Sayın Başkan, İstanbul’a dair beklenti ve sorunlarla ilgili birtakım dokunuşlarda bulundu. Zira iki kavram bizim için çok kıymetli. Bunlar katılımcılık ve şeffaflık. Bu noktada TÜSİAD gibi bir kurumun, İstanbul’un hangi sorunu ve çözümü olursa olsun, dışında kalmaması gereken hatta farklı bir modelle çokça içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan birisi. Bugün her ne kadar seçimler varsa da önümüzde, bu kentin çok sorunu var, bunların içinde ekonomik sorunlar da var. Hem kent ekonomisi hem iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var.”
BİNALİ YILDIRIM YORUMU: BAŞTAN İSTİFA ETSEYDİ
- EKREM İmamoğlu, İstanbul’daki yarışta rakibi Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa kararına ilişkin, “Ben Yıldırım’ın gündemini takip etmiyorum. Baştan istifa etseydi, en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Ama artık hayırlısı, biz artık 31 Mart’a bakıyoruz” dedi.
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