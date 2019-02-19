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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TÜSİAD’a ziyaret

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
TÜSİAD’a ziyaret

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri turu kapsamında dün TÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İmamoğlu’nu derneğin Beyoğlu’ndaki binasında ağırladı. Bilecik ve İmamoğlu, yaklaşık 2 saat görüştü.

Bilecik, yaptığı açıklamada bir TÜSİAD geleneği olarak her seçim öncesinde parti liderleri ya da belediye başkan adaylarını ağırladıklarını belirtti. Bilecik, “Sayın İmamoğlu’na teşekkür etmek isterim. Özellikle kullandığı üslup, kelimeler ve iletişim biçimi örnek olurcasına kutuplaşmayı körükleyen değil, aşağıya çeken bir yapıdadır” dedi.

KATILIMCILIK VE ŞEFFAFLIK

Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda çok önemli bir merkez olduğunu yineliyorum. Sayın Başkan, İstanbul’a dair beklenti ve sorunlarla ilgili birtakım dokunuşlarda bulundu. Zira iki kavram bizim için çok kıymetli. Bunlar katılımcılık ve şeffaflık. Bu noktada TÜSİAD gibi bir kurumun, İstanbul’un hangi sorunu ve çözümü olursa olsun, dışında kalmaması gereken hatta farklı bir modelle çokça içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan birisi. Bugün her ne kadar seçimler varsa da önümüzde, bu kentin çok sorunu var, bunların içinde ekonomik sorunlar da var. Hem kent ekonomisi hem iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var.”

 

BİNALİ YILDIRIM YORUMU: BAŞTAN İSTİFA ETSEYDİ

- EKREM İmamoğlu, İstanbul’daki yarışta rakibi Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa kararına ilişkin, “Ben Yıldırım’ın gündemini takip etmiyorum. Baştan istifa etseydi, en doğrusuydu. Bu saatten sonra ne yapsa çok anlamı yok açıkçası. Ama artık hayırlısı, biz artık 31 Mart’a bakıyoruz” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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