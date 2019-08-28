TUSAŞ mühendis alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), son teknolojiyle donatılacak ve uçak yapısallarının üretileceği kompozit tesisi için çeşitli alanlardan mühendisleri bünyesine katacak. Peki, TUSAŞ mühendis alımı başvuru şartları neler?
TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit üretim tesisi için mühendis ekibi oluşturuyor. İşte, TUSAŞ mühendis alımının detayları...
Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi TUSAŞ, ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisinin kurulum çalışmalarını sürdürüyor.
Şirketin Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.
Kurulum çalışmaları sürerken TUSAŞ, bir yandan da tesiste çalışacak insan kaynağını oluşturmak için harekete geçti. Şirket, Proses Mühendisi (Kompozit İmalat) pozisyonunda çeşitli alanlardan mühendis istihdam edecek.
Adaylarda makine, metalurji ve malzeme, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, kompozit ve imalat teknolojileri alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olmak tercih nedeni oluşturacak.
İyi derecede İngilizce bilmesi istenen adaylar için ilgili bilgisayar programlarını ve kompozit parçalara yönelik yazılımları temel seviyede kullanıyor olmak, kompozit parça üretim ve kalite muayene süreçlerinde tecrübe, tahribatsız muayene yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe, yalın üretim, kalite sistem yönetimi ve risk analizi konularında deneyimi olmak ek tercih sebebi olarak değerlendirilecek.
Adayların, bu donanımlarının yanında "Türk Havacılık Tarihi'ni okuyanlardan değil yazanlardan olma", "havacılık ve uzay sektöründe yürütülen projelerde iz bırakma" beklentisinde olması isteniyor.
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