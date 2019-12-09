DUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisini resmi sayfasının yanı sıra sosyal medyadan paylaştı. Adaylar, DUS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek.
ÖSYM, DUS sonuçları için duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
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