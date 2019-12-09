DUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM, DUS sonuçları için duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı



26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.