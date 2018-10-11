TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM'den TUS açıklaması
TUS yerleştirme sonuçları, Tıpta uzmanlaşmak üzere tercih işlemlerini yapan doktorların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Aldıkları puana göre tercih işlemini tamamlayan doktorlar, ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın ardından sonuçlarını AİS ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. İşte, 2018 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ve detaylı bilgiler
TUS yerleştirme sonuçları bilgisine göre uzmanlaşacağı alanı öğrenecek olan doktorlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlenmişti. TUS yerleştirme sonuçları 11 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da açıklandı. İşte, ÖSYM'nin TUS yerleştirme sonuçları bilgisi
TOPLAM 265 KONTENJAN BOŞ KALDI
TUS yerleştirme sonuçları bilgisine göre, işlem yapan 6 bin 488 adaydan 3 bin 659'u yerleşirken, 265 kontenjan boş kaldı. Ybancı uyruklu TUS yerleştirmesinde ise 309 kişilik kontenjana 188 doktor yerleştirilirken, 121 kişilik kontenjan ise boş kaldı.
EN YÜKSEK YERLEŞTİRME PLASTİK VE ESTATİK CERRAHİ'YE YAPILDI
ÖSYM'nin açıkladığı sayısal verilere göre, en yüksek puanla yerleştirme 79,41505 puan ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne yapıldı.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, sonuçlarla ilgili şu açıklamayı yaptı;
"2018-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklanmış olup adaylar yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir."
PUANI 45'İN ALTINDA OLANLAR TERCİH YAPAMADI
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı arandı.
Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlandı.
Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterildi. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapıldı. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmedi.
Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapıldı.
Adaylar en fazla 30 tercih yaptı.
Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilecek.
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