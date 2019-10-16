TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gözler şimdi TUS tercihlerinin alınmaya başlanacağı tarihlerde. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2019-TUS 2. Dönem tercihlerine yönelik beklentiler son günlerde arttı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlere odaklanan vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, TUS tercihleri hakkında ayrıntılar...
2019-TUS 2. Dönem sonuçları 18 Eylül'de açıklandı. Sonuçların üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen tercihlerin başlamaması adayları meraklandırdı. TUS tercihlerine ilişkin ÖSYM'den henüz bir açıklama yok. Tercihlerin en kısa süre içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
TUS HAKKINDA BİLGİ
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle