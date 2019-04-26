TUS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme ne zaman?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Uzman adaylarının aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirdiği TUS için tercih sonuçları, ÖSYM AİS girişi ile kolayca öğrenilebilecek. İşte, TUS tercih yerleştirme sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
TUS tercih yerleştirme sonuçları, alanlarında uzmanlaşmak isteyen birçok doktorun gündeminde yer alıyordu. ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda tercih işlemleri kabul edilen TUS için yerleştirme sonuçları, aday bilgileri girilerek kolayca öğrenilebilecek. İşte, TUS tercih sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
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TUS İÇİN EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacak.
Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL olacak.
Ek yerleştirme için takvimin ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
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