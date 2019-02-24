TUS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi
2019 TUS 1. Dönem sınavları ÖSYM tarafından bugün düzenlendi ve sınavlar sona erdi. Sınavların sona ermesiyle birlikte adaylar cevaplarını kontrol edebilmek için soru ve cevapları araştırmaya başladı. Peki, TUS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
2019 TUS Birinci Dönem, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlendi.
Sınavın 'Temel Tıp Bilimleri Testi' saat 10.15'te, 'Klinik Tıp Bilimleri Testi' ise saat 14.45'te başladı.
Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.
SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
TUS soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. Soru ve cevapların 1 hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı düşünülüyor.
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