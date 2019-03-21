TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte TUS kontenjan bilgileri
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. Uzmanlık alanını seçebilmek için en iyi puanı elde etmek isteyen doktorların katılım sağladığı TUS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, ÖSYM takvimine göre TUS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TUS sonuçları için doktorların beklediği gün geldi. Acil Tıp, Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve birçok alanda uzmanlık konusunda ilerlemek isteyen doktorlar, TUS sonuçları sonrasında alacakları puana göre kontenjanlar arasından tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TUS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TUS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanacak. Doktorlar, TUS'ta elde ettikleri puanı Aday İşlemleri Sistemi(AİS) üzerinden öğrenebilecek. TUS sonuçlarının öğle saatlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.
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SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİ İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ PUANININ HESAPLANMASI
Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.
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