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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Buse ÖZEL/ İSTANBUL (DHA)
23.03.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

TUS birincisi rekor kırdı

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TUS birincisi rekor kırdı

Dünyanın en zorlu sınavlarından biri olarak gösterilen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Kurtuluş Öz, 79,6 puan alarak TUS'ta bugüne kadar alınmış en yüksek puanı aldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise TUS'ta ilk 10'a giren 5 öğrencinin kendi üniversitelerinden çıktığını, bunun gurur verici olduğunu belirtti.

TUS birincisi Kurtuluş Öz, TUS'ta geçen yılki 79.41'lik rekoru kırarak 79.69 puan aldı. Henüz uzmanlık için kararını vermediğini söyleyen Öz, "Dördüncü sınıftan itibaren düzenli gidip geliyordum okula ve her gün düzenli tekrar yapıyordum. Beşinci yıldan itibaren de TUS'a yönelik çalışmaya başladım. 1.5 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak benim için de güzel bir sürpriz oldu. Açıkçası ben de birincilik beklemiyordum" dedi.

REKTÖR AYDIN: 'TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN TIP FAKÜLTESİYİZ'

Prof. Dr. Aydın ise geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS birincisinin de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı tercih ettiğini belirtti ve şunları söyledi:
"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi her geçen yıl daha da iyi noktaya doğru ilerlemektedir. Bu yıl tıp fakültesi YKS birincisini almakla birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Verilen eğitimin kalitesi, öğretim üyelerimizin gayretli çalışmaları ve öğrencilerimizin de bu çalışmaya vermiş oldukları yanıt elde edilen başarıdaki en büyük kaynaktır. Şu anda Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan tıp fakültesiyiz. Bu gelmiş olduğumuz nokta eğitim kalitesinin ve öğrencilerimizin bizi tercih etmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda sadece yurt içinde değil aynı zamanda uluslararası çalışmalara da başlamış durumdayız. Öğrencilerimiz değişim programlarında da önemli ilişkiler kurmaktadır. Bu bağlamda İngiltere ile de bir çalışmaya gireceğiz."

'İLK 10'DA 5 ÖĞRENCİMİZ VAR'

Bir doktor için en önemli sınavın TUS olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aydın, "Bir hekimin uzmanlığa geçebilmek için girdiği en önemli sınav Tıpta Uzmanlık Sınavı'dır. Her yıl Türkiye'deki tüm tıp fakültelerinden çok sayıda doktor bu sınava girmektedir. Bu sınavda sadece bu yıl değil geçen yıl da dereceye giren öğrencilerimiz vardı. Bu sene TUS 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 8'incisi bizim öğrencimizdir. Yani ilk 10'da 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu kesinlikle tesadüfi bir başarı değildir. Tüm öğretim üyelerinin ve üniversite çalışanlarının başarısıdır. Bu başarıdan dolayı hem öğrenci hem de ailelerini tebrik ediyorum."

TUS birincisi rekor kırdı

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