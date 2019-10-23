TUS 2. Dönem tercihleri ÖSYM tarafından başlatıldı! 2019 TUS tercih ekranı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) tercihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından başlatıldı. Uzman doktor adayları, kurumun internet sitesinde yer alan TUS tercih bilgileri ve tablolarına göre tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlayacaklar. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler ve TUS tercih ekranı.
Sınavı tamamlanan TUS 2. Dönem sonuçları 18 Eylül'de açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının ardından, adaylar için bir sonraki süreç olan tercih dönemi 23 Ekim'de başlatıldı. Tercih işlemi 31 Ekim 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Peki, TUS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte, 2019 TUS 2.Dönem tercihlerine yönelik detaylar.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
TUS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
TUS 2. DÖNEM TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLARI İÇİN TIKLAYIN
TUS TERCİHLERİNE YÖNELİK DETAYLAR
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
-Adaylar; 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.
-Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
-Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
-Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.
-Yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan, YDS’den en az 50.000 puan alan adaylar dışında ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen
sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır.
Tercih yapacak adaylardan YDS'den süresi geçerli ve en az 50.000 puanı olan adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar ise ilgili dönemin tercih son tarihine kadar geçerli belgelerini ve noter onaylı suretlerini dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.
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