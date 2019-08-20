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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?

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TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) takvimi, eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte adayların gündemine gelmeye başladı. Sınava katılacak olan adaylar, hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da TUS 2 sınav tarihini sorguluyor. Peki, TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.

Bu sene ikinci defa düzenlenecek olan TUS'ta, başvuru işlemleri 17 Temmuz -24 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafınca internet üzerinden tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların gündemine şimdi de sınav tarihleri geldi. ÖSYM, TUS 2. Dönem sınav tarihini resmi internet sitesi üzerinden daha önce duyurdu. İşte, TUS sınavı tarihi hakkında detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) 1 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

KİMLER TUS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

a) Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

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