TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) takvimi, eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte adayların gündemine gelmeye başladı. Sınava katılacak olan adaylar, hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da TUS 2 sınav tarihini sorguluyor. Peki, TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Bu sene ikinci defa düzenlenecek olan TUS'ta, başvuru işlemleri 17 Temmuz -24 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafınca internet üzerinden tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların gündemine şimdi de sınav tarihleri geldi. ÖSYM, TUS 2. Dönem sınav tarihini resmi internet sitesi üzerinden daha önce duyurdu. İşte, TUS sınavı tarihi hakkında detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) 1 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
KİMLER TUS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.
a) Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
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