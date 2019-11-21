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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.11.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

Türü tehlike altında! Bu halde bulundu... Harekete geçildi!

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Türü tehlike altında! Bu halde bulundu... Harekete geçildi!

Rize’de ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulunan vaşak için ekipler harekete geçti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde türü tehlikede olduğu bilinen vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Mollaveyis köyünde bir işletmenin önünde fark edilen vaşak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Ayağından iple demirliklere bağlanmış şekilde ölü olarak bulunan vaşak için ilçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri konun aydınlanması için çalışma başlattı. Yetkililer tarafından alınan Vaşak, incelenmek üzere laboratuvara getirildi.

Hayvanın fotoğraflarına ulaşan MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Eyüphan Zararsız, konuyu yetkili mercilere bildirdiğini ve konuyla ilgili detaylı çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Zararsız İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hayvanı o şekilde görenler hemen fotoğraflarını çekip bana ihbarda bulundular. Ben ilçede hayvan sever olarak bilinen biriyim. Hemen Kaymakam beye ve İlçe Jandarma Komutanlığına konuyu ilettim. Milli Parklar yetkilileri ölü hayvanı inceledi ve olay yerinden kaldırdı. Allah’ın adaleti var. Bunu yapanlarda buna göz yumanlarda Allah’ın önünde hesap verecek. Yetkili taraflarca soruşturma devam etmektedir. Dünyada nesli tükenmekte olan bu canlı için milyonlarca km yol kat edip fotoğrafını çekmek için seyahat eden yerli yabancı fotoğraf sanatçıları var. Allah bize böyle bir can nasip etmiş bu canı yok edenler cezasını adalet önünde çekmeleri gerekiyor. Özellikle ayak bileğinden bağlayıp oraya asanlar en ağır caza ile cezalandırılması gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi. 

 

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