Türkücünün kavga davasında karar
Abdullah Koçoğlu adlı vatandaşı oturduğu bir cafede darp ettikleri iddia edilen sanık türkücü Murat Erbey ve kuzeni Erdal Erbey’in yargılandığı dava karar bağlandı.
Mahkeme, sanık Murat Erbey ve kuzeni Erdal Erbey’i hükmün açıklanması geri bırakılması şartıyla 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Saldırı anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Bakırköy’de 30 Nisan 2016‘da ticari danışman Abdullah Koçoğlu’nun bir cafede Tuna Güzelyurt ve ailesi ile birlikte oturduğu esnada sanık türkücü Murat Erbey ve kuzeni Erdal Erbey tarafından darp edildikleri iddia edilen olaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. Davayı karara bağlayan Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Murat Erbey ve Erdal Erbey hakkında iyi hal indirimine giderek hükmün açıklanması geri bırakılması şartıyla 3 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti.
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