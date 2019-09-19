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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize) (DHA)
19.09.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Türkü söylerken ahşap platform kırılınca gölete düştüler

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Türkü söylerken ahşap platform kırılınca gölete düştüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şelalede tulum çalan 3 genç, ahşap platformun kırılması sonucu gölete düştü. O anlar kameraya yansıdı.

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  • Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
  • Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
  • Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
  • Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çamlıhemşin ilçesindeki Bulut Şelalesi'ne çıkan bir grup genç tulum çalarak türkü söylemeye başladı. Bu sırada yaslandıkları ahşap platform kırılan Alim Aydın, Özgür Parlak ve Osman Albardak gölete düştü. Şok yaşayan gençler, kendi imkanları ile gölden çıktı.

Olayı anlatan Osman Albardak, "Arkadaşlar ile tulum çalıp şarkı söylemek için şelaleye gittik. Şarkı söylemeye başladıktan hemen sonra köprünün tahtası kırıldı ,kendimizi bir anda derenin soğuk sularında bulduk. Hemen tulumu kurtarmaya çalıştık. Çevremizde bulunanlar bizi görüntülediler ve bunları sosyal medyada paylaştılar’’ dedi.

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