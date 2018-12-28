TÜRKSAT 6A’yı HALE uçuracak
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı uçuracak kritik parçalardan itki motorunun yeterlilik testleri tamamlandı. Türkiye, Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla uzay faaliyetlerini daha verimli yürütmeye hazırlanırken, TÜRKSAT 6A’nın da hedeflendiği gibi 2020 yılında uzaya fırlatılabilmesi için gerekli çalışmalar sürüyor.
TÜBİTAK UZAY’DA ÜRETİLDİ
TÜBİTAK Uzay bünyesinde geliştirilen Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi (HALE) kapsamında Türkiye’nin ilk milli itki motoru başarıyla üretilirken, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Başuzman Araştırmacı Banu Çiçek Aydın, şu bilgileri verdi: “Bu teknoloji yurtdışında 1970’lerden bu yana var. İlk olarak Rusların ürettiği ardından da Amerikalıların farklı bir tip üzerinde geliştirdiği bir teknoloji. AB içerisinde ve Japonya, Kore gibi ülkelerde var. Biz de bu 10 ülke arasına girmiş olduk. HALE, ilk olarak TÜRKSAT 6A ve İMECE uydusunda kullanılacak. Projede 13 kişi görev aldık ve tasarımının tamamı Türkiye’ye ait olarak motoru ürettik. Projeyi geliştirirken hiçbir ülkeden teknoloji transferi olmadı. Motoru yurtdışından alacak olsaydık, maliyeti 10 milyon dolar civarındaydı. Biz 16 milyona hem altyapıyı kurduk hem de ekipmanların parçalarını satın aldık.”
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