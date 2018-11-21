TÜRKPA 8. Genel Kurulu İzmir’de toplandı
TBMM tarafından İzmir’de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8’inci Genel Kurulu başladı. Bir araya gelen ülkeler işbirliği ve birlik mesajı verirken ev sahibi TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Devletlerimizin kaderi birbirine bağlıdır. Türk tarihinin en bahtlı dönemindeyiz. Tarihimizde hiçbir zaman bu kadar yakın olma imkânı bulamadık. Ortak dil, ortak kültür ve medeniyet şuuruna sahip olan bir milletin mensupları olarak biz tarihi birlikte yazıyoruz” dedi.
Toplantının ardından Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in ve TURKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov’ın katılımıyla aile fotoğrafı çekildi. Yıldırım, Kırgız Meclis Başkanı Çumabekov’a onur madalyası taktı.
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